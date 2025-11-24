PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 88-Jähriger bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein 88-jähriger Fahrrad-Fahrer verstarb am Samstagabend in einem Krankenhaus, nachdem er bereits am Donnerstag mit einem PKW kollidierte.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 88-Jährige am Donnerstag gegen 14:00 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Wichernstraße in nördliche Richtung. An der Kreuzung zur Weinbrennerstraße kollidierte er hier mit einem von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Mercedes. Der Mercedes-Fahrer bremste offenbar noch ab, erfasste den Radfahrer jedoch seitlich mit seiner Fahrzeug-Front. Der Fahrrad-Fahrer stürzte in der Folge auf die Fahrbahn und zog sich hierbei eine Kopfverletzung zu.

Ein unmittelbar alarmierter Rettungswagen transportierte den 88-Jährigen zunächst zur weiteren Versorgung umgehend in ein Krankenhaus. Hier erlag er am Samstagabend gegen 17:15 Uhr seinen schweren Verletzungen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 1.500 Euro.

Emma Bayha, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

