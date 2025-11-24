Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Polizeibeamte nach Widerstand verletzt

Karlsruhe (ots)

Am Freitagabend leistete ein 42-jähriger Mann in Rheinstetten im Rahmen eines Polizeieinsatzes erheblichen Widerstand und verletzte hierbei zwei Polizeibeamte.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten der 42-Jährige und sein Nachbar in der Rheinaustraße gegen 21:05 Uhr aus bislang unbekannter Ursache in Streit. Da sich die Gemüter offenbar nicht beruhigten, verständigte der Nachbar die Polizei. In Folge dessen nahmen Einsatzkräfte den 42-Jährigen noch vor Ort in Gewahrsam. Hierbei leistete der Aggressor erheblichen Widerstand gegen die Beamten und trat einem der Beamten gegen den Kopf. Ein weiterer Polizist erlitt Verletzungen an den Fingern. Beide Beamten konnten ihren Dienst aufgrund ihrer Verletzungen nicht mehr fortsetzen.

Der Beschuldigte muss sich nun wegen Tätlichem Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Celine-Noelle Fauth, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell