Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere Wohnungseinbrüche am vergangenen Wochenende - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Im Stadtgebiet Karlsruhe sind am vergangenen Wochenende mehrere Wohnungseinbrüche von bislang unbekannten Tätern begangen worden.

Die Täter verschafften sich offensichtlich bei allen Einbrüchen über die Balkontür Zugang zu den Wohnungen in Mehrfamilienhäusern.

In der Graf-Rhena-Straße brachen Unbekannte zwischen Freitag, 16:20 Uhr und Sonntag, 19:15 Uhr in eine Erdgeschosswohnung ein.

In der Sachsenstraße sind Einbrecher am Samstag, in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 18:15 Uhr ebenfalls in eine Wohnung im Erdgeschoss eingedrungen.

In der Frankenstraße wurden im Zeitraum zwischen am Samstag, 11:45 Uhr und Sonntag 10:15 Uhr sowie am Samstag, zwischen 17:00 Uhr und 20:50 Uhr zwei Einbrüche in Erdgeschosswohnungen in verschiedenen Mehrfamilienhäusern verübt.

Zu weiteren Einbrüchen in Wohnungen kam es zwischen Samstag, 16:00 Uhr und Sonntag, 16:30 Uhr in der Yorckstraße sowie zwischen Samstag, 16:30 Uhr und Sonntag, 00:55 Uhr in der Tennesseeallee.

In Neureut drangen Einbrecher am Freitag, in der Zeit zwischen 06:00 Uhr und 14:00 Uhr in eine Wohnung im dritten Obergeschoss in der Rubensstraße ein.

In der Waldstadt sind Unbekannte am Samstag, im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 18:40 Uhr in eine Wohnung im ersten Obergeschoss in der Insterburger Straße eingebrochen.

Auch in Grötzingen brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitag, 09:00 Uhr und Sonntag, 18:30 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße am Knittelberg ein.

In allen Fällen ist die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber zu den Einbrüchen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

