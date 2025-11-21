POL-D: Friedrichstadt - Corneliusstraße - "Amerikanischen Streifenwagen" kontrolliert - Sachverständiger attestiert erhebliche Mängel - Weiterfahrt untersagt

Polizei Düsseldorf

Friedrichstadt - Corneliusstraße - "Amerikanischen Streifenwagen" kontrolliert - Sachverständiger attestiert erhebliche Mängel - Weiterfahrt untersagt

Donnerstag, 20.November 2025

Ein "Police Car" erregte gestern Mittag auf der Corneliusstraße die Aufmerksamkeit von Polizeibeamten des Verkehrsdienstes der Polizei Düsseldorf. Nicht nur das Design des amerikanischen Streifenwagens sorgte für professionelle Neugier, sondern auch der Nachbau einer Blaulichtanlage auf dem Dach des auffälligen Pkw.

Während der Kontrolle stellten die Beamten diverse Veränderungen und fragliche Ein-/Umbauten sowie einen schlechten Allgemeinzustand des Fahrzeugs fest. Der "Streifenwagen" wurde daher zur Begutachtung einem Sachverständigen vorgeführt. Während der Prüfung durch den Sachverständigen kamen diverse Mängel zutage. Das Fahrzeug verlor Kühlflüssigkeit und Öl, beim Einschlagen der Räder nach Entlastung tropfte eine große Menge Öl aus dem Lenkgetriebe. Ferner lagen keine Nachweise über die Zulässigkeit der Beleuchtungseinrichtung vor, die Abgasanlage schleifte an der Federung und die Sicherheitsgurte auf der Rückbank waren mangelhaft und boten keinen Schutz. Der Prüfsachverständige stellte insgesamt 15 teils erhebliche und gefährliche Mängel an dem "Police"-Fahrzeug fest. Trotz des Schriftzuges "Support our Police" wurde dem Fahrer des historischen "Streifenwagens" aufgrund der diversen Mängel und dem gravierenden Verlust der Betriebsflüssigkeiten die Weiterfahrt untersagt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen den 48-jährigen Besitzer geschrieben. Und selbstverständlich darf das "Police Car" erst wieder "zum Einsatz", wenn die Mängel beseitigt wurden.

