POL-D: Mülheim - ROADPOL Truck & Bus - Schwerpunktkontrolle des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs - Eine kurze Bilanz

Mittwoch, 19. November 2025, 07:00 bis 13:00 Uhr

Im Sinne der Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer kontrollierten Einsatzkräfte der Autobahnpolizeiwache Mülheim gestern Vormittag zahlreiche Fahrzeuge im Bereich der A 3 in beiden Fahrtrichtungen.

Die Verkehrskontrollen fanden dabei gezielt aus dem fließenden Verkehr der A 3 heraus statt. Insgesamt wurden während des Kontrollzeitraums 25 Fahrzeuge und 31 Personen kontrolliert. Hieraus ergaben sich acht Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen des Verdachts der mangelhaften Ladungssicherheit. Zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen des Verstoßes gegen die Lenk- und Ruhezeiten sowie zwei weitere wegen des Verstoßes gegen die Vorschriften des Gefahrguttransportes. Achtmal wurden Verkehrsteilnehmer bei der verbotswidrigen Nutzung des Handys am Steuer angehalten und erhielten entsprechende Anzeigen. Darüber hinaus wurde elfmal ein Verwarnungsgeld ausgesprochen. Zwölf Fahrzeugführern mussten die Einsatzteams die Weiterfahrt untersagen. In einem Fall wurde ein Lkw aus Essen mit zulässigem Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen im Rahmen einer Kontrolle gewogen. Dieser mit Speiseresten beladene Laster wies eine Überladung von 48,2% auf. Die Weiterfahrt wurde vor Ort untersagt. In einem anderen herausragenden Fall kontrollierten die Beamtinnen und Beamte einen Peugeot Boxer mit Kennzeichen aus Recklinghausen, der eine mangelhafte Ladungssicherung aufwies. Unter anderem war auch geladenes Gefahrgut in Form von Trockeneis nicht ordnungsgemäß gesichert. Auch in diesem Fall untersagten die Beamten die Weiterfahrt noch vor Ort. Die jeweiligen Fahrer, Halter und Verlader müssen mit entsprechenden Ordnungswidrigkeitenanzeigen rechnen. Überladung und mangelhafte Ladungssicherung sind keine Kavaliersdelikte und beeinträchtigen die Verkehrssicherheit eines jeden Verkehrsteilnehmers. Insbesondere bei den auf unseren Autobahnen gefahrenen Geschwindigkeiten können derartige Verstöße erhebliche Auswirkungen auf die Sicherheit (insbesondere das Bremsverhalten) der betreffenden Fahrzeuge und auf mögliche Unfallfolgen haben.

