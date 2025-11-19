Polizei Düsseldorf

POL-D: A 42 Oberhausen Osterfeld West - Schwerer Alleinunfall - 33-Jähriger im Krankenhaus - Vollsperrung

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Dienstag, 18. November 2025, 21:32 Uhr

Die A 42 musste gestern Abend auf Höhe der Anschlussstelle Oberhausen Neue-Mitte für mehrere Stunden gesperrt werden, nachdem ein Fahrer die Kontrolle über sein Auto verloren hatte.

Gegen 21:35 Uhr erhielt eine Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizeiwache Hünxe von der Leitstelle den Funkspruch, dass sich auf der A 42 in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort auf Höhe der Anschlussstelle Oberhausen Neue-Mitte ein schwerer Verkehrsunfall ereignet habe. Die Feuerwehr sei bereits unterwegs.

Beim Eintreffen der Beamten stand das Unfallfahrzeug, ein schwarzer BMW, neben dem Seitenstreifen im angrenzenden Grünwall. Das vordere linke Rad war samt Fahrwerksteilen komplett herausgerissen. Die Feuerwehr befreite zu diesem Zeitpunkt den 33-jährigen Fahrer mittels hydraulischen Geräts aus dem Fahrzeug.

Nach ersten Ermittlungen verlor der Mann aus Herne in einer Rechtskurve bei nasser Fahrbahn mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen BMW. Er touchierte die linke Schutzplanke und der Wagen schleuderte daraufhin über die Fahrbahn und kam auf dem Grünwall neben dem Seitenstreifen zum Stehen. Der 33-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell