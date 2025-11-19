Polizei Düsseldorf

POL-D: Schwerer Verkehrsunfall in Gerresheim - Zwei Pkw stoßen zusammen - Insassen des Verursacherfahrzeugs flüchten - Polizeihubschrauber im Einsatz - Zeugenaufruf

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Mittwoch, 19. November 2025, 00:22 Uhr

In der vergangenen Nacht flüchteten drei Personen aus einem Pkw nachdem dieser frontal mit einem weiteren Pkw zusammengestoßen war. Eine Person stellte sich kurze Zeit später der Polizei. Von den beiden anderen fehlt trotz Unterstützung eines Polizeihubschraubers weiterhin jede Spur. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Laut mehrerer Zeugenaussagen fuhr gestern kurz nach Mitternacht ein BMW, der mit drei Personen besetzt war, auf der Torfbruchstraße in Richtung Heyestraße. Zur gleichen Zeit war ein 54-jähriger Mann aus Eschweiler mit seinem Opel auf der Torfbruchstraße in entgegengesetzter Richtung zur Dreherstraße unterwegs. In Höhe der Sichelstraße stieß der BMW aus bislang ungeklärter Ursache frontal mit dem linkseitigen Heck des Opel zusammen. Bei dem Unfall wurde der 54-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt, konnte jedoch von der Feuerwehr befreit und mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die drei Insassen des BMW flüchteten nach der Kollision und wurden mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers gesucht. Kurze Zeit später kam ein 25-jähriger Düsseldorfer leicht verletzt zur Unfallörtlichkeit zurück und gab sich als Mitfahrer des schwer beschädigten BMW aus. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden. Von den beiden Flüchtenden fehlt derweil noch jede Spur. Die Ursache des Unfalls und ob der Düsseldorfer den BMW gefahren ist, sind Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Flüchtenden bzw. zum Unfallgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 0211 870 0 beim Verkehrskommissariat 1 der Düsseldorfer Polizei zu melden.

