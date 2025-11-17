Polizei Düsseldorf

POL-D: Eller - Mann überrascht junge Einbrecherinnen in seiner Wohnung - Festnahme nach kurzer Verfolgung - Ermittlungsrichter

Düsseldorf (ots)

Eller - Mann überrascht junge Einbrecherinnen in seiner Wohnung - Festnahme nach kurzer Verfolgung - Ermittlungsrichter

Tatzeit: Sonntag, 16. November 2025, 16:30 Uhr

Nachdem ein Mann bei seiner Rückkehr am Sonntagnachmittag zwei Unbekannte in seiner Wohnung in Eller überrascht hatte, verfolgte er diese auf deren anschließender Flucht. Bis zum Eintreffen der Polizei konnte er die Einbrecherinnen festhalten. Die jungen Frauen werden dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Der Bewohner des Mehrfamilienhauses an der Marburger Straße war nur für einen kurzen Zeitraum draußen unterwegs. In seiner Wohnung bemerkte er dann bei seiner Rückkehr die beiden Frauen. Diese stürmten sogleich ins Treppenhaus und flüchteten weiter in Richtung Hauptstraße. An einer Bushaltestelle konnte der Geschädigte dann eine der Verdächtigen festhalten. Passanten riefen über den Notruf die Polizei. Währenddessen versuchte die zweite Frau ihre Komplizin gewaltsam aus dem Griff des Mannes zu befreien, was jedoch nicht gelang. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Schnell eintreffende Polizeibeamte konnten die beiden dann festnehmen. Bei ihnen fand sich Einbruchwerkzeug sowie Bargeld und Schmuck, der eindeutig aus der Wohnung des Mannes stammt.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um eine 18-jährige Kroatin und eine 21 Jahre alte Französin. Beide sind ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Sie werden dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Aufgrund der bei ihnen aufgefundenen Beweismittel ist davon auszugehen, dass sie für weitere ähnliche Taten verantwortlich sind. Die Ermittlungen dauern an.

In dem Zusammenhang bittet die Polizei um folgendes: Sollten Sie direkten Kontakt mit Tatverdächtigen haben, bringen Sie sich nicht unnötig selbst in Gefahr! Verständigen Sie umgehend die Polizei über die 110! Verfolgen Sie die Flüchtenden gegebenenfalls aus sicherer Entfernung und schildern den Leitstellenbeamtinnen oder -beamten wichtige Details wie genaue Personenbeschreibung, Fluchtweg oder Fluchtfahrzeug!

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell