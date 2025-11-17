Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseltal - Kellereinbrecher am frühen Morgen durch Hausbewohner auf frischer Tat ertappt - Festnahme

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: 16. November 2025, 04:30 Uhr

Polizeibeamte der Wache Mörsenbroich nahmen am frühen Sonntagmorgen vier bulgarische Einbrecher in den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses auf der Gengerstraße fest. Ein aufmerksamer Hausbewohner informierte zuvor die Polizei über verdächtige Personen im Haus.

Gegen 04:30 Uhr hatte ein Hausbewohner ungewöhnliche Geräusche im Treppenhaus gehört. Er verließ daraufhin kurze Zeit später das Haus durch die Haustüre. Als er schließlich einen Taschenlampenschein durch ein zur Straße gerichtetes Kellerfenster gesehen hatte, rief er den Notruf an. Um eine Flucht der möglichen Täter zu verhindern, verschloss er zudem die Haustüre.

Die alarmierten Polizeibeamten nahmen bei der nachfolgenden Durchsuchung der Kellerräume drei Männer und eine Frau fest, die sich teilweise in den einzelnen Kellerverschlägen versteckten. Weiterhin konnten bei allen Kellerverschlägen Aufbruchsspuren festgestellt werden. Sie wurden offensichtlich durch die Tatverdächtigen durchwühlt.

Bei den Tatverdächtigen handelte es sich um drei Männer im Alter von 52, 25 und 21 Jahren und um eine 25-jährige Frau mit jeweils bulgarischer Staatsangehörigkeit. Sie führten diverse Gegenstände, insbesondere Elektrogeräte wie Smartphones und ein Tablet, mit sich. Ob es sich um Tatbeute handelte, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Die vier Bulgaren wurden dem Polizeigewahrsam zugeführt; die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell