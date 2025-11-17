Polizei Düsseldorf

POL-D: Mörsenbroich - Verkehrsunfall auf dem Nördlichen Zubringer - Zwei Pkw stoßen zusammen - Zwei Leichtverletzte und eine schwer verletzte Person

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Samstag, 15. November 2025, 23:10 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall am späten Samstagabend auf dem Nördlichen Zubringer erlitt ein Fahrzeugführer schwere Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Er war zuvor mit einem Pkw zusammengestoßen.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 37-jähriger Düsseldorfer mit seinem Opel Mokka auf dem linken Fahrstreifen des Nördlichen Zubringers in Richtung stadtauswärts. Zur gleichen Zeit war ein 32-jähriger Mann aus Sögel mit seinem Audi A4 auf dem Vogelsanger Weg in Richtung Höxterweg unterwegs. An der Kreuzung Nördlicher Zubringer / Vogelsanger Weg stießen beide Fahrzeuge zusammen. Der Fahrer des Audi wurde durch den Unfall im Pkw eingeklemmt und nach seiner Befreiung mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Opel sowie ein Insasse des Audi erlitten leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt abgeschleppt.

Ob ein Pkw-Führer beim Einfahren in die Kreuzung Rot hatte, ist unter anderem Bestandteil der weiteren Ermittlungen zur Unfallursache.

