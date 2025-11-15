Polizei Düsseldorf

POL-D: A 46 Erkelenz-Ost: Tödliche Falschfahrt - 47-jähriger Fahrer stirbt nach Kollision - Lange Sperrung - VU-Team im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Samstag, 15. November 2025 00:22 Uhr

Bei einer Kollision mit dem Pkw eines 33-jährigen Falschfahrers in der Nacht auf Samstag auf der A 46 bei Erkelenz wurde ein 47-jähriger Grevenbroicher in seinem Pkw so schwer verletzt, dass er kurze Zeit später verstarb. Der 33-jährige mutmaßliche Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen.

Mehrere Notrufe gingen in der Nacht zu Samstag bei der Leitstelle der Polizei ein, dass es auf der A 46 in Fahrtrichtung Heinsberg zu einem Unfall aufgrund eines Falschfahrers gekommen sei. Ein Mercedes eines 33-jährigen Mannes aus Heinsberg kollidierte frontal mit dem Peugeot eines 47-Jährigen aus Grevenbroich, der auf dem linken Fahrstreifen fuhr. Beide Fahrer wurden in ihren Autos eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Trotz aller Bemühungen der Rettungskräfte verstarb der Grevenbroicher wenige Stunden später im Krankenhaus. Der 33-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Lebensgefahr besteht nicht.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Falschfahrt dauern an. Mutmaßlich stand der 33-Jährige unter Einfluss von Alkohol. Ihm wurden Blutproben entnommen, sein Führerschein sichergestellt.

Ein Unfallaufnahmeteam der Polizei war bis in die Morgenstunden im Einsatz und sicherte Spuren. Aufgrund der Unfallaufnahme und der anschließenden Reinigungsarbeiten blieb die A 46 in Fahrtrichtung Heinsberg zwischen dem Dreieck Mönchengladbach-Wanlo und Erkelenz-Ost bis 14 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell