POL-D: Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten 15-Jährigen - Pressemeldung der Kreispolizeibehörde Mettmann
Düsseldorf (ots)
Die Kreispolizeibehörde Mettmann fahndet nach einer vermissten 15-Jährigen. Erste Ermittlungen ergaben, dass sie sich in Düsseldorf aufhalten könnte. Hier geht es zur Pressemeldung:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6158750
Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell