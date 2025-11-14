Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei sucht nach vermisster 15-Jähriger und bittet um Mithilfe - 2511057

Bild-Infos

Download

Erkrath (ots)

Seit Donnerstag, 13. November 2025, wird die 15-jährige Khadija O. von ihrer elterlichen Wohnanschrift in Erkrath vermisst. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach der Jugendlichen.

Das war geschehen:

Am Donnerstagmorgen verließ Khadija O. die elterliche Wohnung, kehrte jedoch zum vereinbarten Zeitpunkt nicht wieder zurück. Erste Ermittlungen ergaben, dass sich die Vermisste in Düsseldorf aufhalten könnte. Einsatzkräfte führen seitdem intensive Fahndungsmaßnahmen nach der 15-Jährigen durch, die jedoch bisher leider erfolglos waren.

Zwar liegen der Polizei keine konkreten Anhaltspunkte über eine aktuelle Gefahr für Khadija O. vor, dennoch kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass sich das Mädchen in einer Notlage befindet. Aus diesem Grund bittet die Polizei Erkrath bei der Suche nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Bekannte Anlaufadressen der 15-Jährigen wurden seit dem Verschwinden mehrfach erfolglos überprüft. Auch eine Abfrage in umliegenden Krankenhäusern verlief leider ergebnislos und führte bislang nicht zum Antreffen von Khadija O. Die örtlichen Taxizentralen und der öffentliche Personennahverkehr wurden informiert und gebeten, sich an der Suche nach der Vermissten zu beteiligen.

Khadija O. ist circa 1,60 Meter groß und schlank. Sie hat dunkle Haare und ist mit einer schwarzen Hose, einer schwarzen Jacke und schwarzen Schuhen bekleidet.

Ein Foto der Vermissten finden Sie im Downloadbereich dieser Pressemeldung und im Fahndungsportal des LKA: https://polizei.nrw/fahndung/186315

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort der 15-Jährigen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, oder via Notruf 110, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell