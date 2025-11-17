Polizei Düsseldorf

POL-D: Garath - Verfolgungsfahrt endet mit Verkehrsunfall - Zwei 14-Jährige mit geklautem Moped unterwegs

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Sonntag, 16. November 2025, 19:58 Uhr

Am Sonntagabend endete eine kurze Verfolgungsfahrt mit einem Verkehrsunfall. Zwei Jugendliche haben sich zuvor mit einem gestohlenen Motorroller einer Verkehrskontrolle entzogen. Die beiden 14-Jährigen wurden nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen von den Erziehungsberechtigten abgeholt.

Einer aufmerksamen Streife der Polizeiwache Wersten kam auf der Adam-Stegerwald-Straße ein mit zwei Personen besetztes Kleinkraftrad entgegen. Einen sicherheitsrelevanten Gegenstand hatten der Fahrer und der Sozius aber vergessen, den Schutzhelm. Aus diesem Grund beabsichtigen die Polizisten die beiden Jugendlichen samt Gefährt zu überprüfen. Der Fahrer war mit der Kontrolle jedoch nicht einverstanden und gab Gas. Dieser Fluchtversuch nahm nach einer kurzen Verfolgung ein schnelles Ende, da der Fahrzeugführer die Kontrolle über den Roller verlor und mit einem parkenden Pkw kollidierte. Die beiden setzten ihre Flucht unverletzt zu Fuß fort, konnten aber unmittelbar gestellt werden.

Der Motorroller, auf dem die 14-jährigen Deutschen aus Düsseldorf unterwegs waren, ist seit dem 08.11.2025 als gestohlen gemeldet. Dieser und der Pkw wurden durch den Verkehrsunfall leicht beschädigt. Die Jugendlichen konnten nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben werden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell