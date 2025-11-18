Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseltal - Radfahrer kollidiert mit Fußgängerin - Fahrradfahrer schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Montag, 17. November 2025, 11:38 Uhr

Gestern Vormittag wurde ein Fahrradfahrer in Düsseltal schwer verletzt, nachdem er mit einer Fußgängerin kollidiert war. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 60-jähriger Mann aus Düsseldorf mit seinem Fahrrad auf der Münsterstraße unterwegs. In Höhe eines Autohauses trat eine 21-jährige Fußgängerin aus Herne kurzzeitig vom Gehweg auf den Fahrradweg, um anderen Fußgängern auszuweichen. Der Fahrradfahrer bemerkte dies und klingelte, so dass die Fußgängerin auf den Gehweg zurückkehrte. Dort kam es anschließend zum Zusammenstoß, bei dem der Fahrradfahrer stürzte. Der 60-Jährige verletzte sich so schwer, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell