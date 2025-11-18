Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Einbruch in Supermarkt - Polizisten in zivil nehmen Einbrecher fest - Ermittlungsrichter

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Montag, 17. November 2025, 22:40 Uhr

Am späten Montagabend nahmen Zivilkräfte der Polizeiwache Stadtmitte einen Mann fest, der zuvor bei einem Einbruch in einen Supermarkt auf der Schadowstraße beobachtet wurde. Er hatte einen Hammer, mehrere Packungen Zigaretten und Bargeld dabei. Noch heute soll er dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete gegen 22:40 Uhr der Polizei einen Einbruch in einen Supermarkt auf der Schadowstraße. Hierbei hatte ein Mann die Scheibe des Geschäftes eingeschlagen und sich so Zugang verschafft. Anschließend flüchtete er in Richtung Wehrhahn.

Ein ziviles Einsatzteam der Düsseldorfer Polizei fahndete im Nahbereich des Tatortes nach dem Verdächtigen. Schließlich fiel den Beamten ein Mann auf der Klosterstraße/Stephanienstraße auf, der auf die Zeugenbeschreibung passte. Im Rahmen der Kontrolle und der anschließenden Durchsuchung der Person fanden die Polizisten einen Hammer, Bargeld sowie mehrere Zigarettenpackungen bei ihm. Die Gegenstände, bei denen es sich möglicherweise um Tatmittel beziehungsweise Tatbeute handelt, wurden sichergestellt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 40-jährigen Italiener, der bereits mehrfach, insbesondere aufgrund von Eigentumsdelikten, polizeilich in Erscheinung getreten ist. Die Polizisten nahmen ihn fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam. Da er angab zuvor Betäubungsmittel konsumiert zu haben, wurde ihm durch den Polizeiarzt eine Blutprobe entnommen.

Noch am heutigen Tag wird er dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell