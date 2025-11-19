Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei: Verkehrsunfall auf der A 42 im Kreuz Duisburg-Nord - Lkw-Fahrer nach Auffahrunfall schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Dienstag, 18. November 2025, 14:20 Uhr

Nach einem Verkehrsunfall auf der A 42 im Kreuz Duisburg-Nord wurde der Fahrer eines Lkw schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Er war zuvor einem anderen Lkw aufgefahren; es kam zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Gegen 14:20 Uhr war ein 31-Jähriger mit seinem Lkw auf der A 42 unterwegs und fuhr im Kreuz Duisburg-Nord auf die A 59 in Richtung Leverkusen ab. Hierbei stieß er mit einem anderen Lkw zusammen, der aufgrund des stockenden Verkehrs abbremsen musste. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 31-Jährige so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Durch den Unfall kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. Der andere Lkw-Fahrer im Alter von 39 Jahren blieb unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell