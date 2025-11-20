Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Fahrraddiebstahl verhindert - Frau nach Flucht in Parkhaus festgenommen

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Mittwoch, 19. November 2025, 09:15 Uhr

Polizeibeamte der Wache Stadtmitte nahmen am Mittwochmorgen eine 20-Jährige nach einem versuchten Fahrraddiebstahl fest. Die Frau versteckte sich nach der Tat in einem Parkhaus auf der Charlottenstraße.

Gegen 09:15 Uhr beobachtete ein Passant eine junge Frau auf der Friedrich-Ebert-Straße, die den Sattel eines angeschlossenen Fahrrads entfernte und damit versuchte, das Fahrradschloss aufzubrechen. Hierbei nutzte sie das Metallrohr des Sattels. Als sie schließlich bemerkt hatte, dass sie beobachtet wird, ließ sie von dem Fahrrad ab und ging in ein nahegelegenes Parkhaus auf der Charlottenstraße.

Einsatzkräfte durchsuchten im Anschluss das Parkhaus anhand der Personenbeschreibung des Mitteilers nach der Tatverdächtigen. Als sich die Beamten im Untergeschoss des Parkhauses befanden, versuchte die Verdächtige vergeblich zu flüchten.

Die 20-jährige Deutsche bestritt, dass sie etwas mit der oben genannten Tat zu tun habe. Sie ist bereits diverse Male, insbesondere aufgrund von Eigentumsdelikten und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, polizeilich in Erscheinung getreten. Die Polizeibeamten nahmen sie vorläufig fest, die Ermittlungen dauern an. Das betroffene Fahrrad wurde bei der Tat nicht beschädigt.

