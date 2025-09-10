FW Mechernich: Großschadenlage auf Burggelände - Zugübung des Löschzuges 3

Freiwillige Feuerwehr Mechernich

Nach einer längeren Pause fand am Donnerstag, den 10. Juli 2025 die erste Zugübung des Löschzuges 3 (Obergartzem, Satzvey, Wachendorf und Weiler am Berge) im Jahr 2025 statt. Hierzu erfolgte um 19:00 Uhr die Alarmierung durch die Leitstelle des Kreises Euskirchen.

Zusätzlich zu den Einheiten aus dem Löschzug 3 wurde auch die Löschgruppe Harzheim alarmiert, da sich das Übungsobjekt im dortigen Einsatzgebiet (Löschzug 4) befindet. Die Übung fand auf Burg Heistard in Holzheim statt.

Für die einzelnen Löschgruppen gab es verschiedene Einsatzziele zu erreichen. Die Löschgruppen Weiler am Berge und Harzheim waren für eine stetige Wasserversorgung zuständig, Personen aus verqualmten Gebäudeteilen zu retten und den Brandherd zu lokalisieren sowie zu bekämpfen. Die Löschgruppe Satzvey bekam den Einsatzauftrag, eine Riegelstellung zu errichten und weitere, noch nicht vom Feuer betroffene Gebäudeteile zu schützen.

Die Löschgruppen Wachendorf und Obergartzem bekamen den Einsatzauftrag eine eingeklemmte Person unter einem landwirtschaftlichen Fahrzeug zu retten. Hierzu wurde auf beiden Seiten mit Hebekissen gearbeitet.

Ebenfalls an der Zugübung nahmen auch die Drohneneinheiten (UAS) aus Schleiden-Harperscheid sowie der Feuerwehr Euskirchen-Elsig teil. So konnten beide Einheiten erstmalig ihre Gemeinsamkeiten testen sowie die Zugübung aus der Luft dokumentieren.

Die Übung wurde von den Organisatoren gut ausgearbeitet und vorbereitet, sodass alle Einsatzkräfte gleichermaßen gefordert waren.

Ein großes Dankeschön geht an die Familie Gerber von Burg Heistard für das zur Verfügung stellen der Einsatzlokalität sowie an die beiden Drohneneinheiten aus Schleiden-Harperscheid und Euskirchen-Elsig für die Unterstützung während der Zugübung sowie die Einblicke in die beiden Systeme.

