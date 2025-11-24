PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Größere Einsatzlage in Bruchsal

Karlsruhe (ots)

Zeugen registrierten am Montagmittag offenbar Schreie und laute Geräusche aus einer Wohnung in Bruchsal und alarmierten daraufhin die Polizei.

Nach aktuellem Kenntnisstand hielt sich ein offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befindlicher Mann gegen 14:40 Uhr in einer Wohnung in der Hildastraße auf. Nachdem Zeugen mehrfach lautes Geschrei aus dem Inneren wahrnahmen, alarmierten diese die Polizei.

Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann Zugriff auf gefährliche Gegenstände oder Waffen hat. Die Polizei sperrt den Bereich rund um die Hildastraße aktuell weiträumig ab.

Eine Pressesammelstelle wurde auf dem Bahnhofsvorplatz, bei der dortigen Subway-Filiale eingerichtet.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 14:35

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - 88-Jähriger bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

    Karlsruhe (ots) - Ein 88-jähriger Fahrrad-Fahrer verstarb am Samstagabend in einem Krankenhaus, nachdem er bereits am Donnerstag mit einem PKW kollidierte. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 88-Jährige am Donnerstag gegen 14:00 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Wichernstraße in nördliche Richtung. An der Kreuzung zur Weinbrennerstraße kollidierte er hier mit ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 13:29

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere Wohnungseinbrüche am vergangenen Wochenende - Zeugen gesucht

    Karlsruhe (ots) - Im Stadtgebiet Karlsruhe sind am vergangenen Wochenende mehrere Wohnungseinbrüche von bislang unbekannten Tätern begangen worden. Die Täter verschafften sich offensichtlich bei allen Einbrüchen über die Balkontür Zugang zu den Wohnungen in Mehrfamilienhäusern. In der Graf-Rhena-Straße brachen Unbekannte zwischen Freitag, 16:20 Uhr und Sonntag, ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 11:59

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - 29-Jähriger nach versuchtem Tötungsdelikt in Haft

    Karlsruhe (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe: Polizeibeamte nahmen einen 29-Jährigen deutschen Staatsangehörigen am Freitagmittag fest, nachdem er eine Betonplatte von der Außenfassade seines Balkons wohl gewaltsam abgelöst hatte. Die herabfallende Betonplatte verfehlte zwei Passanten nur knapp. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren