Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Größere Einsatzlage in Bruchsal

Karlsruhe (ots)

Zeugen registrierten am Montagmittag offenbar Schreie und laute Geräusche aus einer Wohnung in Bruchsal und alarmierten daraufhin die Polizei.

Nach aktuellem Kenntnisstand hielt sich ein offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befindlicher Mann gegen 14:40 Uhr in einer Wohnung in der Hildastraße auf. Nachdem Zeugen mehrfach lautes Geschrei aus dem Inneren wahrnahmen, alarmierten diese die Polizei.

Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann Zugriff auf gefährliche Gegenstände oder Waffen hat. Die Polizei sperrt den Bereich rund um die Hildastraße aktuell weiträumig ab.

Eine Pressesammelstelle wurde auf dem Bahnhofsvorplatz, bei der dortigen Subway-Filiale eingerichtet.

Franz Henke, Pressestelle

