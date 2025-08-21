PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vier Verletzte nach Unfall in Vellahn

Hagenow (ots)

Auf der B5 kam es heute gegen 18:10 Uhr in der Ortslage Vellahn in 
Höhe der Einmündung zur L 05 zu einem Verkehrsunfall bei dem 
insgesamt vier Fahrzeuginsassen zum Teil schwer verletzt wurden.
Die 23-jährige Fahrerin eines Mazda befuhr aus der Ortslage Vellahn 
kommend, die Straße der Einheit in Richtung B 5, mit der Absicht, 
nach links auf die B 5 in Richtung Pritzier abzubiegen. An der 
Kreuzung musste sie verkehrsbedingt als zweites Fahrzeug an der Ampel
bei Rot anhalten. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr sie an und 
wollte abbiegen.
Hierbei beachtete sie nicht die Vorfahrt des im Gegenverkehr 
befindlichen VW-Transporters der die Kreuzung, ebenfalls bei Grün 
weiter geradeaus passieren wollte.
In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Diese waren 
anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Alle 
drei Insassen in dem Mazda (16, 18 und 23 Jahre) und der 29-jährige 
alleinige Fahrzeugführer des Transportes wurden bei dem Unfall 
verletzt, dabei der 16-jährige Mitfahrer und die 23-jährige Fahrerin 
im Mazda schwer, und mittels Rettungswagen ins Krankenhaus nach 
Hagenow gebracht.
Die Maßnahmen an der Unfallstelle waren gegen 20:30 Uhr beendet.
Polizeilich wird der Unfallschaden auf 7.000 Euro geschätzt.

André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

