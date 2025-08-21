Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vier Verletzte nach Unfall in Vellahn

Hagenow (ots)

Auf der B5 kam es heute gegen 18:10 Uhr in der Ortslage Vellahn in Höhe der Einmündung zur L 05 zu einem Verkehrsunfall bei dem insgesamt vier Fahrzeuginsassen zum Teil schwer verletzt wurden. Die 23-jährige Fahrerin eines Mazda befuhr aus der Ortslage Vellahn kommend, die Straße der Einheit in Richtung B 5, mit der Absicht, nach links auf die B 5 in Richtung Pritzier abzubiegen. An der Kreuzung musste sie verkehrsbedingt als zweites Fahrzeug an der Ampel bei Rot anhalten. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr sie an und wollte abbiegen. Hierbei beachtete sie nicht die Vorfahrt des im Gegenverkehr befindlichen VW-Transporters der die Kreuzung, ebenfalls bei Grün weiter geradeaus passieren wollte. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Diese waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Alle drei Insassen in dem Mazda (16, 18 und 23 Jahre) und der 29-jährige alleinige Fahrzeugführer des Transportes wurden bei dem Unfall verletzt, dabei der 16-jährige Mitfahrer und die 23-jährige Fahrerin im Mazda schwer, und mittels Rettungswagen ins Krankenhaus nach Hagenow gebracht. Die Maßnahmen an der Unfallstelle waren gegen 20:30 Uhr beendet. Polizeilich wird der Unfallschaden auf 7.000 Euro geschätzt. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

