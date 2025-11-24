Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung von 16:45 Uhr: "Größere Einsatzlage in Bruchsal"

Karlsruhe (ots)

Nach aktuellem Kenntnisstand hielt sich ein offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befindlicher Mann gegen 14:40 Uhr in einer Wohnung in der Hildastraße auf. Zeugen vernahmen lautes Geschrei aus dem Inneren und alarmierten folglich die Polizei.

Im Zuge der Einsatzmaßnahmen dauerten die lautstarken Geräusche aus dem Inneren der Wohnung weiter an. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann Zugriff auf gefährliche Gegenstände oder Waffen besitzt, drangen Spezialeinsatzkräfte gegen 18:15 Uhr in die Wohnung ein und nahmen den Störer fest.

Die Ermittlungen dauern weiter an.

