Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Verkehrsunfall auf der A5

Karlsruhe (ots)

Am Montagabend kollidierte auf der Bundesautobahn 5 in Fahrtrichtung Kronau ein LKW mit einer Sattelzugmaschine und sorgte für kurzzeitige Verkehrsbeeinträchtigungen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 52-jähriger LKW-Fahrer gegen 22:45 Uhr auf dem mittleren von drei Fahrstreifen der A5 in Fahrtrichtung Kronau. Auf Höhe Bad Schönborn geriet er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von seinem Fahrstreifen ab. In der Folge kollidierte er mit seiner Fahrzeugfront mit dem linken Heckbereich einer die rechte Spur befahrenden Sattelzugmaschine.

Ein alarmierter Rettungswagen transportierte den leicht verletzten 52-Jährigen zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Bei einer Verkehrstüchtigkeitsüberprüfung stellten die Beamten bei dem 52-Jährigen eine Alkoholisierung von rund 1,7 Promille fest.

Im Rahmen der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten waren Teile der Fahrbahn kurzzeitig gesperrt.

Der Gesamtschaden wird derzeit auf 25.000 Euro geschätzt.

Emma Bayha, Pressestelle

