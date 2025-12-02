Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Handwerksbetrieb - Geldbeutel aus Auto gestohlen - Diebstahl von Fahrrad - Einbrecher durch Bewohnerin überrascht - Feuerlöscher zerstört

Fulda (ots)

Einbruch in Handwerksbetrieb

Neuhof. Im Zeitraum von Samstag (29.11.) , 12.30 Uhr, bis Montag (01.12), 7 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Handwerksbetrieb in der Scheuerwaldstraße im Ortsteil Hauswurz. Nachdem mehrere Türen aufgehebelt wurden, entwendeten die Täter aus den Büroräumlichkeiten einen Startakku für Kfz. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Geldbeutel aus Auto gestohlen

Großenlüder. Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Sonntagabend (30.11), 23 Uhr, bis Montagmorgen (01.12.), 9.20 Uhr, aus einem schwarzen Audi A3, der auf einem Parkplatz in der Straße "Am Steggarten" abgestellt war, einen Geldbeutel. Der Wert des Diebesgut liegt bei rund 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Fahrrad

Fulda. Im Zeitraum von Donnerstag (27.11.), 14 Uhr, bis Sonntag (30.11.), 22.30 Uhr, entwendeten Unbekannte ein mit einem Schloss gesichertes Fahrrad der Marke "Gudereit". Das Fahrrad war zum Zeitpunkt des Diebstahls mit einem Fahrradschloss gesichert und in der Wiesenmühlenstraße an einem Fahrradabstellplatz abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbrecher durch Bewohnerin überrascht

Fulda. Mindestens zwei Unbekannte brachen am Montagabend (01.12.), gegen 17.45 Uhr, in ein Wohnhaus in der "Dr.-Weikard-Straße" ein. Als die Hauseigentümerin nach Hause kam, überraschte sie die Einbrecher auf frischer Tat. Die Täter verließen das Wohnhaus daraufhin fluchtartig in Richtung Fulda Innenstadt. Ein Nachbar der Hausbewohnerin konnte hierbei noch zwei männliche Personen durch den Garten flüchten sehen. Es wurde Schmuck im niedrigen dreistelligen Wert entwendet. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Feuerlöscher zerstört

Fulda. Am Samstag (29.11.), gegen 19 Uhr, warfen Unbekannte einen Feuerlöscher aus dem 16. Stock eines Wohngebäudes in der Heinrichstraße. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Feuerlöscher wurde durch den Aufprall beschädigt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Jonas Trabert

