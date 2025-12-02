Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichen entwendet - 55-Jährige wird Opfer von Love-Scammern - Diebstahl von Geldbörsen

Fulda (ots)

Kennzeichen entwendet

Heringen. Von einem weißen Dacia Sandero entwendeten Unbekannte zwischen Sonntagmittag (30.11.) und Montagmorgen (01.12.) die beiden amtlichen Kennzeichen "ROF-BW 3". Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz in der Straße "Friedrich-Ebert-Platz" geparkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

55-Jährige wird Opfer von Love-Scammern

Hersfeld-Rotenburg. Eine 55-jährige Frau aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg ist Opfer von dreisten Betrügern geworden. Über die Social-Media-Plattform Instagram erhielt sie Kontakt zu einer ihr unbekannten Person und fiel auf die Masche des Love-Scammings herein. Binnen weniger Woche überwies die 55-Jährige 47.000 Euro. Erst als immer weitere Geldforderungen kamen erkannte sie den Betrug und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die Masche der vorgetäuschten Liebe

Besonders perfide und für die Opfer mit hohem emotionalem Stress verbunden ist das Love- oder Romance-Scamming. In Online-Partnerbörsen oder auch in sozialen Netzwerken sind die Scammerinnen und Scammer auf der Suche nach potenziellen Opfern - und zwar einzig und allein mit dem Ziel, ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen.

Die Schwindler geben sich als attraktive Männer oder Frauen jüngeren Alters aus und erwecken durch das Übersenden von Bildern und Videos in hübscher Aufmachung - mit leichter oder autoritärer Kleidung - bei Ihren Opfern den Eindruck, es handle sich um eine tatsächlich existente Person. Weit gefehlt, die Person auf dem Bildmaterial ist definitiv nicht diejenige, die mit ihnen textet. Daher kommt es auch nie zu einem persönlichen Treffen.

Um eine Vertrauensbasis zu schaffen, überhäufen Scammerinnen und Scammer ihre Opfer bereits früh und über einen langen Zeitraum hinweg mit Komplimenten und überschwänglichen Liebesbekundungen. Nicht selten dauern solche Phasen mehrere Wochen oder Monate an, bis schließlich die ersten finanziellen Notlagen vorgetäuscht und Bitten um Überweisungen von Geldbeträgen folgen. Und viele Leidtragende zahlen auch, schließlich sind sie zu diesem Zeitpunkt schon von ihrer Internet-Partnerin oder ihrem Internet-Partner emotional abhängig. Bestehen die Betroffenen doch auf eine persönliche Geldübergabe, geben die vermeintlichen Liebhaberinnen und Liebhaber an, verhindert zu sein und schicken angebliche Vertrauenspersonen, die das Geld in Empfang nehmen und überbringen sollen.

Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Betrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei zu verständigen, wenn Sie Zweifel haben oder bereits auf einen Betrug reingefallen sind. Die Polizei wird Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

So erkennen Sie Love-Scammer:

- Die erste Kontaktaufnahme findet über soziale Medien oder Dating-Plattformen statt. - Die meisten Betrüger kommunizieren in gutem Englisch oder Deutsch. - Während männliche Scammer auf Bildern oft Uniformen tragen, locken die weiblichen Scammer mit einem attraktiven Erscheinungsbild mit leichter Bekleidung. - Scammer überhäufen ihre Opfer bereits früh mit Komplimenten und überschwänglichen Liebesbekundungen.

Sie haben den Verdacht, Opfer geworden zu sein? Das können Sie tun:

- IGNORIEREN: Gehen Sie nicht auf die Forderung ein und überweisen Sie auf keinen Fall Geld. - SICHERN: Speichern Sie alle Mails und Chat-Texte als Beweis. - HILFE HOLEN: Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. - BLOCKIEREN: Brechen Sie jeglichen Kontakt ab.

Diebstahl von Geldbörsen

Rotenburg/Bad Hersfeld. Eine 77-jährige Dame war am Montag (01.12.), zwischen 11.15 Uhr und 12 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Nürnberger Straße in Lispenhausen einkaufen. Ihre Geldbörse verstaute sie in ihrer Jackentasche. Beim Bezahlen an der Kasse stellte sie fest, dass Unbekannte in einem unbemerkten Moment ihren Geldbeutel entwendet hatten.

Auch ein 75-Jähriger wurde an diesem Tag gegen 12 Uhr Opfer von Langfingern. Er war zu diesem Zeitpunkt in einem Einkaufsmarkt in der Friedloser Straße in Bad Hersfeld einkaufen. Die Geldbörse hatte sich ebenfalls in einer Jackentasche befunden.

Ihre Polizei rät:

- Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

