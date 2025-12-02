Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmitteilungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Breitenbach am Herzberg. Am Montag (01.12.), gegen 09.20 Uhr, befuhr eine 39-jährige Mercedes-Fahrerin aus Breitenbach am Herzberg die L3160 aus Richtung Wallersdorf kommend in Richtung Hatterode. Eine Renault-Fahrerin aus Alsfeld befuhr die L3160 in entgegengesetzte Richtung. Die 39-jährige Fahrerin kam auf die Gegenfahrbahn und fuhr frontal in den entgegenkommenden Renault. Die 60-jährige Alsfelderin wurde schwerverletzt ins Klinikum Fulda gebracht. Die Mercedes-Fahrerin kam in die Klinik nach Alsfeld. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro.

Unfall zwischen Lkw und Pkw

Bad Hersfeld. Am Montag (01.12.), gegen 8 Uhr, befuhren ein rumänischer Lkw-Fahrer und eine Renault-Fahrerin aus Hohenroda die Frankfurter Straße in gleiche Fahrtrichtung. Der Lkw-Fahrer stieß beim Fahrstreifenwechsel mit der Renault-Fahrerin zusammen, sodass es zum seitlichen Zusammenstoß kam. Es entstand ein Sachschaden rund 7.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Sonntag (30.11.), gegen 13 Uhr, wurde in der Gerwigstraße eine Grundstücksmauer einer Anwohnerin durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

