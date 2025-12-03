PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Bad Hersfeld (ots)

Durchsuchungen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit Cannabisprodukten

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (27.11.) vollstreckte das Rauschgiftkommissariat der Kriminalpolizei Hersfeld-Rotenburg in Bad Hersfeld mehrere Durchsuchungsbeschlüsse - unter anderem wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit Cannabisprodukten in nicht geringen Mengen.

Hintergrund war das Vorliegen von Durchsuchungsbeschlüssen des Amtsgerichtes Fulda gegen einen 23-jährigen und einen 20-jährigen Bad Hersfelder sowie eine 25-jährige Bad Hersfelderin wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz. Bei den drei Beschuldigten wurden im Rahmen der Maßnahmen Speichermedien, etwa 500g Marihuana sowie eine Geldzählmaschine sichergestellt. Die Durchsuchungen standen zum Teil in Verbindung mit den bereits am 2. Oktober durchgeführten polizeilichen Maßnahmen gegen weitere Beschuldigte bei denen rund 8,5 kg Marihuana, eine geringe Menge Kokain und eine größere Menge Bargeld sicherstellt wurden. (Hier geht's zur Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/6134857)

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda wurden alle Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Fulda.

Anne Gerstner,

Staatsanwaltschaft Fulda, Pressesprecherin, 0661/924-2732

Julissa Sauermann,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecherin, 0661/105-1099

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 10:02

    POL-OH: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 13-jähriger Klara W.

    Fulda (ots) - Die seit Montag (01.12.) vermisste Klara W. konnte wohlbehalten im Bereich Germersheim in Rheinland-Pfalz angetroffen werden. Um entsprechende Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung wird gebeten. Kontakt: Polizeipräsidium Osthessen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Severingstraße 1-7, 36041 Fulda Telefon: 0661 / 105-1099 E-Mail: ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 13:09

    POL-OH: Verkehrsunfallmitteilungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

    Osthessen (ots) - Verkehrsunfall mit Schwerverletzten Breitenbach am Herzberg. Am Montag (01.12.), gegen 09.20 Uhr, befuhr eine 39-jährige Mercedes-Fahrerin aus Breitenbach am Herzberg die L3160 aus Richtung Wallersdorf kommend in Richtung Hatterode. Eine Renault-Fahrerin aus Alsfeld befuhr die L3160 in entgegengesetzte Richtung. Die 39-jährige Fahrerin kam auf die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren