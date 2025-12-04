Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Die Polizei bittet um Mithilfe: 13-jährige Thalia S. vermisst

Fulda (ots)

Seit Mittwochmorgen (03.12.) wird Thalia S. vermisst. Die 13-Jährige hat am Morgen ihre Anschrift in Marbach verlassen und ist seither unbekannten Aufenthalts.

Thalia S. kann wie folgt beschrieben werden: circa 170 cm groß, schlanke sportliche Statur, braune schulterlange Haare, trägt eine Brille. Bekleidet war sie mit einer weißen Winterjacke, grauen Leggings und schwarzen Schuhen. Vermutlich führt sie einen schwarzen Nike-Rucksack mit sich.

Da alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen nicht zum Auffinden führten, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Julissa Sauermann

