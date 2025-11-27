PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter schlagen schnell zu

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Bethel- Gadderbaum- Brackwede- Unbekannte griffen am Mittwoch, 26.11.2025, schnell in geparkte Handwerkerfahrzeuge und flüchteten mit der Beute. Ein Zeuge konnte einen Täter beschreiben.

Während Handwerker am Karl-Schnitger-Weg arbeiteten, stand ihr Ford Transit unverschlossen an der Straße, nahe dem Hoffnungstaler Weg. Gegen 11:40 Uhr öffnete ein Dieb die Seitenschiebetür des Fahrzeugs und griff daraus eine große Stemm-Maschine sowie eine Akku Flex der Marke Hilti und flüchtetet mit seiner Beute. Ein Zeuge, der den Täter beobachtet hatte, beschrieb ihn den Polizisten als 40 bis 50 Jahre alt, ungefähr 175 bis 180 cm groß, schlank, mit sportlicher Figur, mit dunkelblonden kurzen Haaren und Dreitagebart. Er war mit einem dunkelblauen oder schwarzen Anorak mit hellen Streifen bekleidet.

Zwischen 12:30 Uhr und 13:20 Uhr stahlen Unbekannte am Eggeweg, nahe der Straße Windfang, aus einem Opel Movano Transporter, der mit geöffneter Ladebordwand am Fahrbahnrand stand, einen Akkuschrauber.

Um 13:55 Uhr meldeten Mitarbeiter einer Baugesellschaft den Diebstahl einer Motorflex der Marke Stihl sowie eines Rotationslasers der Marke Hilti von der Pritsche des Ford Transit LKW, der auf dem Parkplatz der Schule an der Schulstraße geparkt stand.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten und den Tätern geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 14:05

    POL-BI: Tasche aus Einkaufswagen gestohlen

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Brackwede- Ein Dieb stahl am Montag, 24.11.2025, einer Bielefelderin beim Einkauf die Tasche samt Inhalt. Eine 55-Jährige betrat gegen 13:00 Uhr für ihren Einkauf einen Supermarkt an der Kimbernstraße. Während Sie sich im Verkaufsraum aufhielt, hing ihre Tasche samt Portemonnaie mit den Schlaufen an dem Einkaufswagen. Ein unbekannter Täter nutzte dies und entwendete von der ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 13:17

    POL-BI: Auffahrunfall bei umspringendem Ampelsignal

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Hillegossen- Am Mittwoch, 26.11.2025, erlitt eine PKW-Fahrerin bei einem Auffahrunfall leichte Verletzungen. Ein 83-Jähriger aus Bielefeld befuhr mit seinem Seat Ibiza, gegen 09:50 Uhr, hinter dem VW Golf einer 26-jährigen Bielefelderin den rechten Fahrstreifen der Lagesche Straße in Richtung stadtauswärts. Als die Ampel an der Einmündung Lagesche Straße und Ostring umsprang, fuhr ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 11:49

    POL-BI: Reifenstecher gesucht

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Brackwede- Zwischen Samstag, 22.11.2025, und Montag, 24.11.2025, beschädigten Unbekannte Reifen an mehreren PKW. Um 12:00 Uhr bemerkten Mitarbeiter eines Autohandels an der Gütersloher Straße, zwischen der Haupt- und der Gotenstraße gelegen, an drei Fahrzeugen zerstochene Reifen. Samstagnachmittag um 16:00 Uhr befanden sich die Fahrzeuge letztmalig in unbeschädigtem Zustand. Die hinzugerufenen Streifenbeamten stellten an einem Mercedes ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren