Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter schlagen schnell zu

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Bethel- Gadderbaum- Brackwede- Unbekannte griffen am Mittwoch, 26.11.2025, schnell in geparkte Handwerkerfahrzeuge und flüchteten mit der Beute. Ein Zeuge konnte einen Täter beschreiben.

Während Handwerker am Karl-Schnitger-Weg arbeiteten, stand ihr Ford Transit unverschlossen an der Straße, nahe dem Hoffnungstaler Weg. Gegen 11:40 Uhr öffnete ein Dieb die Seitenschiebetür des Fahrzeugs und griff daraus eine große Stemm-Maschine sowie eine Akku Flex der Marke Hilti und flüchtetet mit seiner Beute. Ein Zeuge, der den Täter beobachtet hatte, beschrieb ihn den Polizisten als 40 bis 50 Jahre alt, ungefähr 175 bis 180 cm groß, schlank, mit sportlicher Figur, mit dunkelblonden kurzen Haaren und Dreitagebart. Er war mit einem dunkelblauen oder schwarzen Anorak mit hellen Streifen bekleidet.

Zwischen 12:30 Uhr und 13:20 Uhr stahlen Unbekannte am Eggeweg, nahe der Straße Windfang, aus einem Opel Movano Transporter, der mit geöffneter Ladebordwand am Fahrbahnrand stand, einen Akkuschrauber.

Um 13:55 Uhr meldeten Mitarbeiter einer Baugesellschaft den Diebstahl einer Motorflex der Marke Stihl sowie eines Rotationslasers der Marke Hilti von der Pritsche des Ford Transit LKW, der auf dem Parkplatz der Schule an der Schulstraße geparkt stand.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten und den Tätern geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell