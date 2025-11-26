PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Reifenstecher gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brackwede- Zwischen Samstag, 22.11.2025, und Montag, 24.11.2025, beschädigten Unbekannte Reifen an mehreren PKW.

Um 12:00 Uhr bemerkten Mitarbeiter eines Autohandels an der Gütersloher Straße, zwischen der Haupt- und der Gotenstraße gelegen, an drei Fahrzeugen zerstochene Reifen. Samstagnachmittag um 16:00 Uhr befanden sich die Fahrzeuge letztmalig in unbeschädigtem Zustand.

Die hinzugerufenen Streifenbeamten stellten an einem Mercedes V-Klasse, einem Mercedes A-Klasse sowie an einem Mercedes CLA jeweils zerstochene Reifen fest. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

