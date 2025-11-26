PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BI: Bielefelder fallen nicht auf "Falsche Polizisten" rein

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Am heutigen Tag, 26.11.2025, scheiterten Betrüger bislang bei Versuchen, Bielefelder zur Übergabe von Geld und Wertsachen zu bewegen.

Mehrere Bielefelder informierten heute Vormittag die Polizei Bielefeld. Sie hatten Telefonanrufe von Falschen Polizisten erhalten, bei denen die Betrüger die Opfer aufforderten, Geld, Wertpapiere und Schmuck zu übergeben. Die Angerufenen erkannten die Betrugsversuche und beendeten die Telefongespräche.

Die Anrufer täuschten heute eine Notlage eines angeblichen Angehörigen (Sohn/ Tochter) vor und versuchten so, das Vertrauen der Opfer auszunutzen.

Denken Sie weiter daran, dass Betrüger mit verschiedenen perfiden Maschen arbeiten, um an Ihr Geld und ihre Wertsachen zu gelangen. Mit Schockanrufen versuchen sie Ihre Angst und Sorge auszunutzen, um Sie so zur Übergabe von Geld zu bewegen.

