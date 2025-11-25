PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Wieder PKW in Heepen beschädigt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Heepen- Am Montagabend, 24.11.2025, zerkratzte ein Unbekannter mindestens sechs PKW im Bereich Heepen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Täter zerkratzte, zwischen 18:30 Uhr und 21:30 Uhr, die Beifahrerseite eines an der Straße Im Röken geparkte Skoda Fabia. Polizisten stellten im Nahbereich bei der Anzeigenaufnahme zwei weitere zerkratzte Fahrzeuge fest. An einem VW Passat wurde ebenfalls die Beifahrerseite und an einem Ford Fiesta die Fahrerseite zerkratzt.

Ein Zeuge meldete der Polizei gegen 21:30 Uhr ebenfalls beschädigte Fahrzeuge an der Gustav-Bastert-Straße. Hier zerkratzte der Täter auf der Seite des Fußgängerwegs jeweils die Beifahrerseiten eines Isuzu D-Max, eines Audi S4 und eines VW T-Roc.

Wer hat zur Tatzeit im Bereich der Tatorte Beobachtungen gemacht?

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

