Polizei Bielefeld

POL-BI: Radfahrer zeigt Unfall nachträglich an

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Schildesche- Am Donnerstag, 20.11.2025, erlitt ein Radfahrer bei einem Unfall an der Westerfeldstraße leichte Verletzungen.

Ein 36-jähriger Bielefelder zeigte am Freitagnachmittag bei der Polizei einen Unfall vom Vortag an. Er gab an, gemeinsam mit seinem Sohn am Donnerstag gegen 17:50 Uhr mit einem Fahrrad auf dem Radweg der Westerfeldstraße in Richtung Engersche Straße gefahren zu sein. In Höhe der Zufahrt zu einem Fitnessstudio, nahe der Apfelstraße, sei ein PKW in die Zufahrt eingebogen und habe sie erfasst, so dass sie gestürzt seien. Nach einem kurzen Gespräch mit dem PKW-Fahrer, bei dem ihm der Bielefelder mitgeteilt hatte, dass er nichts weiter benötige, fuhren die Radfahrer weiter, ohne einen Personalien-Austausch durchgeführt zu haben. Während der Sohn unverletzt blieb, suchte der 36-Jährige am Freitag einen Arzt auf.

Der 36-Jährige beschrieb den Fahrer als 30 bis 40 Jahre alt und mit einer dunklen Mütze und dunklen Jacke bekleidet. Der PKW soll klein gewesen sein, vielleicht ein VW Golf.

Der Fahrer sowie Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

Die Polizei erinnert: Rufen Sie bei Unfällen mit Verletzten die Polizei! Sollten Sie die Polizei nicht informieren, notieren Sie sich auf alle Fälle die Daten des anderen Unfallbeteiligten, um diese im Notfall vorliegen zu haben. Möglicherweise reicht ein schnelles Handyfoto vom Ausweis des Unfallgegners. Nach einem Unfall stehen Sie eventuell unter Schock und stellen Verletzungen erst im Nachhinein fest.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell