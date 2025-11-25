POL-BI: Bilanz der Polizei Bielefeld zum Fahndungs- und Kontrolltag

Polizei Bielefeld

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld - Im Rahmen des landesweiten Konzepts zur Eindämmung der Hauptunfallursachen und der Eigentumskriminalität haben Mitarbeiter der Polizei Bielefeld am Montag, 24.11.2025 insgesamt 254 Personen und 180 Fahrzeuge auf der Autobahn und im Stadtgebiet kontrolliert.

Die eingesetzten Polizisten nahmen drei Verkehrsstrafanzeigen auf und ahndeten 338 Verkehrs-Ordnungswidrigkeiten.

In der Mehrzahl waren es Geschwindigkeitsverstöße. Im Stadtgebiet Bielefeld registrierten die Beamten 257 Geschwindigkeitsüberschreitungen. Auf der Autobahn deckten Beamte mit ihren zivilen ProViDa-Fahrzeugen acht Geschwindigkeitsverstöße auf. Zu den weiteren geahndeten Verstößen zählen unter anderem mangelhaft gesicherte Ladungen, die Nutzung von Mobiltelefonen und nicht angelegte Sicherheitsgurte.

Drei Fahrzeugführern wurde aus unterschiedlichen Gründen die Weiterfahrt untersagt:

An der Kontrollstelle am Beginn und Ende des Ausbaustücks der Ostwestfalenstraße fiel den Polizisten bei einer Überprüfung auf, dass ein 56-jähriger Fahrer aus Petershagen ohne gültige Fahrerlaubnis mit einem Mercedes Sprinter unterwegs war. Der bulgarische Staatsbürger, der seit einigen Jahren in der Bundesrepublik wohnt, händigte einem moldawischen Führerschein aus.

Ebenfalls an der Ostwestfalenstraße hielten die Polizisten einen 22-jähriger Fahrer aus dem Kreis Lippe mit einem Audi A 6 an. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass er während seiner Fahrt unter dem Einfluss von Cannabis stand. Ihm wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen.

An der Einmündung der Herforder Straße und der Wallbrede stoppten Beamte einen 70-jährigen Bielefelder mit einem Mercedes X 350 Pick Up. Wegen eines verbauten Soundmoduls war die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erloschen.

Der Leiter des Einsatzes, der Erste Polizeihauptkommissar Uwe Kröger, äußerte sich zu dem Kontrolltag: "Auch wenn wir heute keine Personen festnehmen konnten, haben wir mit unserer deutlich sichtbaren Präsenz dafür gesorgt, dass reisende Täter immer mit uns rechnen müssen. Mit den 341 geahndeten Verkehrsverstöße konnten wir einen Beitrag für ein Plus an mehr Sicherheit im Straßenverkehr leisten. Neben diesem Kontrolltag mit einem erhöhten Personalansatz, muss aber auf den ostwestfälischen Autobahnen und in Bielefeld täglich mit Polizeikontrollen gerechnet werden."

