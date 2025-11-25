PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Bilanz der Polizei Bielefeld zum Fahndungs- und Kontrolltag

POL-BI: Bilanz der Polizei Bielefeld zum Fahndungs- und Kontrolltag
  • Bild-Infos
  • Download

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld - Im Rahmen des landesweiten Konzepts zur Eindämmung der Hauptunfallursachen und der Eigentumskriminalität haben Mitarbeiter der Polizei Bielefeld am Montag, 24.11.2025 insgesamt 254 Personen und 180 Fahrzeuge auf der Autobahn und im Stadtgebiet kontrolliert.

Die eingesetzten Polizisten nahmen drei Verkehrsstrafanzeigen auf und ahndeten 338 Verkehrs-Ordnungswidrigkeiten.

In der Mehrzahl waren es Geschwindigkeitsverstöße. Im Stadtgebiet Bielefeld registrierten die Beamten 257 Geschwindigkeitsüberschreitungen. Auf der Autobahn deckten Beamte mit ihren zivilen ProViDa-Fahrzeugen acht Geschwindigkeitsverstöße auf. Zu den weiteren geahndeten Verstößen zählen unter anderem mangelhaft gesicherte Ladungen, die Nutzung von Mobiltelefonen und nicht angelegte Sicherheitsgurte.

Drei Fahrzeugführern wurde aus unterschiedlichen Gründen die Weiterfahrt untersagt:

An der Kontrollstelle am Beginn und Ende des Ausbaustücks der Ostwestfalenstraße fiel den Polizisten bei einer Überprüfung auf, dass ein 56-jähriger Fahrer aus Petershagen ohne gültige Fahrerlaubnis mit einem Mercedes Sprinter unterwegs war. Der bulgarische Staatsbürger, der seit einigen Jahren in der Bundesrepublik wohnt, händigte einem moldawischen Führerschein aus.

Ebenfalls an der Ostwestfalenstraße hielten die Polizisten einen 22-jähriger Fahrer aus dem Kreis Lippe mit einem Audi A 6 an. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass er während seiner Fahrt unter dem Einfluss von Cannabis stand. Ihm wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen.

An der Einmündung der Herforder Straße und der Wallbrede stoppten Beamte einen 70-jährigen Bielefelder mit einem Mercedes X 350 Pick Up. Wegen eines verbauten Soundmoduls war die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erloschen.

Der Leiter des Einsatzes, der Erste Polizeihauptkommissar Uwe Kröger, äußerte sich zu dem Kontrolltag: "Auch wenn wir heute keine Personen festnehmen konnten, haben wir mit unserer deutlich sichtbaren Präsenz dafür gesorgt, dass reisende Täter immer mit uns rechnen müssen. Mit den 341 geahndeten Verkehrsverstöße konnten wir einen Beitrag für ein Plus an mehr Sicherheit im Straßenverkehr leisten. Neben diesem Kontrolltag mit einem erhöhten Personalansatz, muss aber auf den ostwestfälischen Autobahnen und in Bielefeld täglich mit Polizeikontrollen gerechnet werden."

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 12:05

    POL-BI: Handwerkerfahrzeuge weiter im Visier von Kriminellen

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Stadtgebiet - Am Montag, 24.11.2025, hatten es unbekannte Täter auf Werkzeuge in zwei Firmenwagen an der Wolfsheide und der Brackweder Straße abgesehen. Bereits am Wochenende kam es zu mehreren Aufbrüchen. Zwischen 09:30 Uhr und 11:50 Uhr näherte sich ein Dieb einem Ford Transit an der Brackweder Straße, nahe der Leo-Fall-Straße, und öffnete eine Metallbox auf der Ladefläche. Er ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 11:26

    POL-BI: Wieder PKW in Heepen beschädigt

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Heepen- Am Montagabend, 24.11.2025, zerkratzte ein Unbekannter mindestens sechs PKW im Bereich Heepen. Die Polizei sucht Zeugen. Ein Täter zerkratzte, zwischen 18:30 Uhr und 21:30 Uhr, die Beifahrerseite eines an der Straße Im Röken geparkte Skoda Fabia. Polizisten stellten im Nahbereich bei der Anzeigenaufnahme zwei weitere zerkratzte Fahrzeuge fest. An einem VW Passat wurde ebenfalls ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 10:30

    POL-BI: Radfahrer zeigt Unfall nachträglich an

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Schildesche- Am Donnerstag, 20.11.2025, erlitt ein Radfahrer bei einem Unfall an der Westerfeldstraße leichte Verletzungen. Ein 36-jähriger Bielefelder zeigte am Freitagnachmittag bei der Polizei einen Unfall vom Vortag an. Er gab an, gemeinsam mit seinem Sohn am Donnerstag gegen 17:50 Uhr mit einem Fahrrad auf dem Radweg der Westerfeldstraße in Richtung Engersche Straße gefahren zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren