Polizei Bielefeld

POL-BI: Tasche aus Einkaufswagen gestohlen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brackwede- Ein Dieb stahl am Montag, 24.11.2025, einer Bielefelderin beim Einkauf die Tasche samt Inhalt.

Eine 55-Jährige betrat gegen 13:00 Uhr für ihren Einkauf einen Supermarkt an der Kimbernstraße. Während Sie sich im Verkaufsraum aufhielt, hing ihre Tasche samt Portemonnaie mit den Schlaufen an dem Einkaufswagen. Ein unbekannter Täter nutzte dies und entwendete von der Bielefelderin unbemerkt die Tasche. Nach fünf Minuten bemerkte sie den Diebstahl.

Die Polizei erinnert: Lassen Sie Ihre Tasche nicht unbeaufsichtigt, sondern tragen Sie diese geschlossen am und vor dem Körper. Verstauen Sie ihre Wertsachen immer nahe am Körper, wenn möglich in Ihren Jackeninnentaschen.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell