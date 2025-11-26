PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Tasche aus Einkaufswagen gestohlen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brackwede- Ein Dieb stahl am Montag, 24.11.2025, einer Bielefelderin beim Einkauf die Tasche samt Inhalt.

Eine 55-Jährige betrat gegen 13:00 Uhr für ihren Einkauf einen Supermarkt an der Kimbernstraße. Während Sie sich im Verkaufsraum aufhielt, hing ihre Tasche samt Portemonnaie mit den Schlaufen an dem Einkaufswagen. Ein unbekannter Täter nutzte dies und entwendete von der Bielefelderin unbemerkt die Tasche. Nach fünf Minuten bemerkte sie den Diebstahl.

Die Polizei erinnert: Lassen Sie Ihre Tasche nicht unbeaufsichtigt, sondern tragen Sie diese geschlossen am und vor dem Körper. Verstauen Sie ihre Wertsachen immer nahe am Körper, wenn möglich in Ihren Jackeninnentaschen.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 13:17

    POL-BI: Auffahrunfall bei umspringendem Ampelsignal

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Hillegossen- Am Mittwoch, 26.11.2025, erlitt eine PKW-Fahrerin bei einem Auffahrunfall leichte Verletzungen. Ein 83-Jähriger aus Bielefeld befuhr mit seinem Seat Ibiza, gegen 09:50 Uhr, hinter dem VW Golf einer 26-jährigen Bielefelderin den rechten Fahrstreifen der Lagesche Straße in Richtung stadtauswärts. Als die Ampel an der Einmündung Lagesche Straße und Ostring umsprang, fuhr ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 11:49

    POL-BI: Reifenstecher gesucht

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Brackwede- Zwischen Samstag, 22.11.2025, und Montag, 24.11.2025, beschädigten Unbekannte Reifen an mehreren PKW. Um 12:00 Uhr bemerkten Mitarbeiter eines Autohandels an der Gütersloher Straße, zwischen der Haupt- und der Gotenstraße gelegen, an drei Fahrzeugen zerstochene Reifen. Samstagnachmittag um 16:00 Uhr befanden sich die Fahrzeuge letztmalig in unbeschädigtem Zustand. Die hinzugerufenen Streifenbeamten stellten an einem Mercedes ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 10:45

    POL-BI: Bielefelder fallen nicht auf "Falsche Polizisten" rein

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Am heutigen Tag, 26.11.2025, scheiterten Betrüger bislang bei Versuchen, Bielefelder zur Übergabe von Geld und Wertsachen zu bewegen. Mehrere Bielefelder informierten heute Vormittag die Polizei Bielefeld. Sie hatten Telefonanrufe von Falschen Polizisten erhalten, bei denen die Betrüger die Opfer aufforderten, Geld, Wertpapiere und Schmuck zu übergeben. Die Angerufenen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren