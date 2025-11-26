Polizei Bielefeld

POL-BI: Auffahrunfall bei umspringendem Ampelsignal

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Hillegossen- Am Mittwoch, 26.11.2025, erlitt eine PKW-Fahrerin bei einem Auffahrunfall leichte Verletzungen.

Ein 83-Jähriger aus Bielefeld befuhr mit seinem Seat Ibiza, gegen 09:50 Uhr, hinter dem VW Golf einer 26-jährigen Bielefelderin den rechten Fahrstreifen der Lagesche Straße in Richtung stadtauswärts. Als die Ampel an der Einmündung Lagesche Straße und Ostring umsprang, fuhr der Seat-Fahrer auf den vor ihm anhaltenden VW auf. Die 26-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, die vor Ort und anschließend im Krankenhaus versorgt wurden.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 13000 Euro. Abschleppfahrzeuge transportierten die beschädigten PKW ab.

