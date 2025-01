Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt mutmaßlichen Drogenhändler am Flughafen Düsseldorf fest

Düsseldorf (ots)

Am gestrigen Mittwochnachmittag (29.01.2025) stellte die Bundespolizei bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Pristina/Kosovo einen Kosovaren fest, nach dem sowohl national als auch international gefahndet wurde. Das Amtsgericht Hamburg hatte gegen den 51-Jährigen eine Woche zuvor einen Untersuchungshaftbefehl erlassen. Laut diesem wird dem Beschuldigten vorgeworfen, in den Jahren 2023 und 2024 gemeinschaftlich als Mitglied einer Bande mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Handel getrieben zu haben. Im Falle einer Verurteilung droht ihm die Verhängung einer empfindlichen, mehrjährigen Freiheitsstrafe.

Im Laufe des gestrigen Tages wurde der Mann beim zuständigen Amtsgericht dem Haftrichter vorgeführt.

