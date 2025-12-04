Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmitteilungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

HEF

Katze ausgewichen

Alheim-Heinebach. Am Mittwoch (03.12.), gegen 09.50 Uhr, befuhr eine Golf-Fahrerin aus Eschwege die Braacher Straße in Richtung Baumbach. Im Bereich der Braacher Straße parkte ein BMW aus Rotenburg am rechten Fahrbahnrand. Als die Fahrerin diesen passieren wollte, lief von links kommend eine Katze über die Fahrbahn. Die Fahrerin wich nach derzeitigen Erkenntnissen dem Tier aus und stieß daraufhin mit dem geparkten Fahrzeug zusammen. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg

Verkehrsunfallfluchten

Friedewald. Am Mittwoch (03.12.), gegen 22.45 Uhr, befuhr ein BMW-Fahrer aus Burghaun die B 62 von der Autobahn A4 kommend in Richtung Friedewald. Beim Einfahren in den Kreisverkehr kam er nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit einem stehenden Leitkegel und anschließend mit einem Verkehrsschild. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch durch die Polizei ermittelt werden. Da der Verdacht des Alkoholeinflusses bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von rund 22.200 Euro.

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (03.12.), gegen 19.15 Uhr, parkte ein BMW-Fahrer aus Bad Hersfeld ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Homberger Straße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, welcher die Homberger Straße in Richtung Neuenstein befuhr, kollidierte im Vorbeifahren mit dem Außenspiegel des BMW. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06621-932-0 oder unter www.Polizei.hessen.de .

Bad Hersfeld. Am Sonntag (30.11.), gegen 17.00 Uhr, parkte ein Bad Hersfelder seinen schwarzen Opel-Crossland in der Mährisch-Schönberger-Straße. Als er am Dienstag (02.12.), gegen 13.45 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass der Außenspiegel abgerissen und zudem Kratzer im Bereich des Tankdeckels vorhanden waren. Es entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06621-932-0 oder unter www.polizei.hessen.de

Radfahrerin angefahren

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (03.12.), gegen 18.00 Uhr, befuhr eine 23-jährige BMW-Fahrerin aus Neuenstein die Straße "Im Stift" und wollte auf die Gerwigstraße / Nachtigallenstraße auffahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer 21-jährigen Radfahrerin. Diese wurde leichtverletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 520 Euro.

Vorfahrt missachtet

Niederaula. Am Dienstag (02.12.), gegen 18.10 Uhr, befuhr ein Ford-Kuga-Fahrer aus Ravensburg die Anschlussstelle Niederaula von der A 7 kommend in Richtung B62. An der Einmündung auf die B 62 wollte der Fahrer nach links in Richtung Niederaula fahren. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten BMW-Fahrer aus Grünberg der die B 62, von Niederjossa kommend, in Richtung Niederaula befuhr. Es entstand ein Sachschaden von rund 4.500 Euro.

Wendemanöver endet in Unfall

Schenklengsfeld-Malkomes. Am Dienstag (02.12.), gegen 11.25 Uhr, befuhr ein VW-Passat-Fahrer aus Philippsthal die B 62 aus Richtung Niederaula kommend mit dem Ziel an der Einmündung zur L3171 zu wenden. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem von hinten herannahenden Mazda-Fahrer aus Schenklengsfeld. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Polizeistation Bad-Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell