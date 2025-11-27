Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht in 31028 Gronau OT Banteln

Hildesheim (ots)

(sud) Am Dienstag, den 25.11.2025, in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 15:10 Uhr, wurde der linke Außenspiegel eines grauen Skoda's, der am Fahrbahnrand in der Göttinger Straße auf Höhe der Hausnummer 21 abgestellt war, von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der oder die vermutlich in Richtung Gronau gefahrene Unfallverursacher/in entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel.: 05068/93380) in Verbindung zu setzen.

