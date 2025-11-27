POL-HI: Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht in 31028 Gronau OT Banteln
Hildesheim (ots)
(sud) Am Dienstag, den 25.11.2025, in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 15:10 Uhr, wurde der linke Außenspiegel eines grauen Skoda's, der am Fahrbahnrand in der Göttinger Straße auf Höhe der Hausnummer 21 abgestellt war, von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der oder die vermutlich in Richtung Gronau gefahrene Unfallverursacher/in entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel.: 05068/93380) in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Elze
Telefon: 05068 / 9338-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell