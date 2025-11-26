PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Alfeld-Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld(fri): Am 26.11.2025 in der Zeit zwischen 13:45 Uhr-20:45 Uhr beschädigt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines ordnungsgemäß in einer Parkbucht in der Hannoverschen Straße mit Front in Richtung Neue Wiese geparkten PKW VW GolfPlus.

Der Verursacher entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne eine Schadensregulierung herbeizuführen.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Alfeld, tel. 05181/80730 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 12:01

    POL-HI: Trickdieb gibt sich als Handwerker aus und bestiehlt Seniorin

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Unter dem Vorwand, Handwerker zu sein, soll sich ein Trickdieb am Dienstagnachmittag (25.11.2025) Zutritt in die Wohnung einer älteren Frau aus Himmelsthür erschlichen und hierbei Geld entwendet haben. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der Unbekannte gegen 14:50 Uhr bei der Seniorin geklingelt und vorgegeben haben, die ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 01:47

    POL-HI: Einbrecher gestört worden?

    Hildesheim (ots) - Sarstedt - (jb) Am 25.11.25, zwischen 15.30 Uhr und 19:15 Uhr kam es in der Straße In der Peulen zu einem Einbruch in einem Einfamilienhaus. Während die Hauseigentümer unterwegs waren, brachen die Täter mit einer im Garten liegenden Spitzhacke die Kellertür auf. Nachdem diese aufgebrochen war, scheinen sie jedoch gestört worden zu sein, da sie das Haus anscheinend nicht betraten und ohne Diebesgut ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 20:52

    POL-HI: Fahrerflucht

    Hildesheim (ots) - Harsum (jb) - Am 25.11.25, gg. 14.40 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Breite Straße / Berliner Ring eine Verkehrsunfallflucht. Anhand der Spuren ist davon auszugehen, dass der Unfallverursacher mit einem dunklen Pkw die Breite Str. aus Richtung Kaiserstr. befuhr, um dann nach rechts in den Berliner Kreisel einzubiegen. Vermutlich fuhr er zu schnell, kam beim Einbiegen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild, was hierdurch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren