Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Alfeld-Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld(fri): Am 26.11.2025 in der Zeit zwischen 13:45 Uhr-20:45 Uhr beschädigt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines ordnungsgemäß in einer Parkbucht in der Hannoverschen Straße mit Front in Richtung Neue Wiese geparkten PKW VW GolfPlus.

Der Verursacher entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne eine Schadensregulierung herbeizuführen.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Alfeld, tel. 05181/80730 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell