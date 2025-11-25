Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrerflucht

Hildesheim (ots)

Harsum (jb) - Am 25.11.25, gg. 14.40 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Breite Straße / Berliner Ring eine Verkehrsunfallflucht. Anhand der Spuren ist davon auszugehen, dass der Unfallverursacher mit einem dunklen Pkw die Breite Str. aus Richtung Kaiserstr. befuhr, um dann nach rechts in den Berliner Kreisel einzubiegen. Vermutlich fuhr er zu schnell, kam beim Einbiegen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild, was hierdurch stark beschädigt wurde. Ein Mitarbeiter einer nahen Poststelle wurde aufgrund der Geräusche auf dem Unfall aufmerksam. Er konnte jedoch nur noch hören, wie der Unbekannte flüchtete. Der Schaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Da die Breite Straße zur Unfallzeit allgemein gut frequentiert ist, ist es zu vermuten, dass es zu dem Unfall weitere Zeugen gibt, die auch Hinweise auf den Verursacher geben können. Diese werden gebeten, die Polizei unter 05066/9850 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell