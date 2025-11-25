PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BOCKENEM / VOLKERSHEIM (lud)

Bislang unbekannte Täter wollten am 25.11.2025, im Tatzeitraum von 06:50 Uhr bis 13:30 Uhr, die Abwesenheit des Bewohners eines Einfamilienhauses in der Hainbergstraße in 31167 Bockenem OT Volkersheim ausnutzen, um in dieses einzubrechen.

Zutritt in das Einfamilienhaus wollte/n sich der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen der rückwärtig gelegenen Terrassentür verschaffen. Allerdings blieb es nur beim Versuch und die Terrassentür hielt dem Einbruchsversuch stand. An der Terrassentür entstand Sachschaden.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05063/901-0 bei der Polizei in Bad Salzdetfurth zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 09:58

    POL-HI: Einbruch in Himmelsthür

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Zwischen dem 20.11.2025, 10:00 Uhr, und dem 24.11.2025, 14:00 Uhr, nutzten Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses im Johannes-Stelzer-Weg aus und stiegen in dieses ein. Den Ermittlungen zufolge verschafften sich der oder die Täter über eine Terrassentür gewaltsam Zugang zu dem Wohnobjekt und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Entwendet wurde nach gegenwärtigem Kenntnisstand nichts. Zeugen, die ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 22:23

    POL-HI: Einbruch in Bistro im Kurpark Bad Salzdetfurth

    Hildesheim (ots) - Bad Salzdetfurth (hue) - Im Zeitraum von Sonntag, 23.11.2025 20:00 Uhr, bis Montag, 24.11.2024 18:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Bistro im Kurpark Bad Salzdetfurth ein. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten und entwendeten mehrere zum Bezahlsystem gehörende Tablets. Zur Höhe des entstandenen Schadens liegen derzeit noch keine Angaben vor. ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 14:30

    POL-HI: Fußgängerin bei Unfall in Hildesheim verletzt

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - Eine 24-jährige Hildesheimerin wurde am Montagmorgen (24.11.2025) gegen 07:30 Uhr an der Dammtorkreuzung von einem Autofahrer erfasst und nach vorliegenden Informationen leicht verletzt. Bisherigen Ermittlungen zufolge bog der 38-jährige, ebenfalls aus Hildesheim kommende Autofahrer mit seinem VW vom Bergsteinweg nach links in die Schützenwiese ab. Hierbei fuhr er die 24-Jährige an, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren