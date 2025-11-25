Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BOCKENEM / VOLKERSHEIM (lud)

Bislang unbekannte Täter wollten am 25.11.2025, im Tatzeitraum von 06:50 Uhr bis 13:30 Uhr, die Abwesenheit des Bewohners eines Einfamilienhauses in der Hainbergstraße in 31167 Bockenem OT Volkersheim ausnutzen, um in dieses einzubrechen.

Zutritt in das Einfamilienhaus wollte/n sich der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen der rückwärtig gelegenen Terrassentür verschaffen. Allerdings blieb es nur beim Versuch und die Terrassentür hielt dem Einbruchsversuch stand. An der Terrassentür entstand Sachschaden.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05063/901-0 bei der Polizei in Bad Salzdetfurth zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell