POL-HI: Einbruch in Bistro im Kurpark Bad Salzdetfurth

Bad Salzdetfurth (hue) - Im Zeitraum von Sonntag, 23.11.2025 20:00 Uhr, bis Montag, 24.11.2024 18:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Bistro im Kurpark Bad Salzdetfurth ein.

Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten und entwendeten mehrere zum Bezahlsystem gehörende Tablets. Zur Höhe des entstandenen Schadens liegen derzeit noch keine Angaben vor.

Die Polizei führte vor Ort eine Spurensuche und -sicherung durch und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich des Kurparks beobachtet haben oder anderweitig sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth in Verbindung zu setzen.

