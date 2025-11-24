PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Bistro im Kurpark Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (hue) - Im Zeitraum von Sonntag, 23.11.2025 20:00 Uhr, bis Montag, 24.11.2024 18:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Bistro im Kurpark Bad Salzdetfurth ein.

Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten und entwendeten mehrere zum Bezahlsystem gehörende Tablets. Zur Höhe des entstandenen Schadens liegen derzeit noch keine Angaben vor.

Die Polizei führte vor Ort eine Spurensuche und -sicherung durch und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich des Kurparks beobachtet haben oder anderweitig sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim

