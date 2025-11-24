Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Nach Vorfall in Alfelder Restaurant ermitteln Strafverfolgungsbehörden wegen versuchtem Tötungsdelikt - Tatverdächtiger in U-Haft

Hildesheim (ots)

ALFELD - (jpm) Nach einer Auseinandersetzung in einem Restaurant in Alfeld am Samstagabend (22.11.2025) ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei gegen einen 41-jährigen Mitarbeiter des Gastronomiebetriebes wegen versuchen Totschlags. Der Mann befindet sich seit Sonntag in Untersuchungshaft.

Bisherige Pressemitteilung vom 23.11.2025, 00:19 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/6164182

Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand ist der Tatverdächtige gegen 20:15 Uhr mit einem 31-Jährigen, der in dem Haus zu Besuch war, in dem sich auch das Restaurant befindet, zunächst in einen verbalen Streit geraten, der eskaliert und in einer körperlichen Auseinandersetzung gemündet sei. Im Zuge dessen soll der 41-Jährige seinem Kontrahenten mit einem Küchenbeil auf den Kopf geschlagen haben.

Der 31-Jährige erlitt eine blutende Wunde und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, das er nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte.

Der 41-Jährige wurde widerstandslos von der Polizei festgenommen.

Beide Männer wurden gerichtsmedizinisch untersucht. Die Tathandlung wurde im Ergebnis als potenziell lebensgefährlich eingestuft und von der Staatsanwaltschaft als versuchter Totschlag eingeordnet.

Vor diesem Hintergrund und weil eine Fluchtgefahr nicht auszuschließen ist, stellte die Staatsanwaltschaft gestern einen Antrag auf Untersuchungshaft, dem das Gericht folgte und einen entsprechenden Haftbefehl erließ. Anschließend wurde der 41-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen und Umständen des Geschehens dauern an.

Presseanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

