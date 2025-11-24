Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fußgängerin bei Unfall in Hildesheim verletzt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - Eine 24-jährige Hildesheimerin wurde am Montagmorgen (24.11.2025) gegen 07:30 Uhr an der Dammtorkreuzung von einem Autofahrer erfasst und nach vorliegenden Informationen leicht verletzt.

Bisherigen Ermittlungen zufolge bog der 38-jährige, ebenfalls aus Hildesheim kommende Autofahrer mit seinem VW vom Bergsteinweg nach links in die Schützenwiese ab. Hierbei fuhr er die 24-Jährige an, die an dem dortigen Überweg gerade die Fahrbahn der Schützenwiese in Richtung Dammstraße überquerte. Sowohl für den Autofahrer als auch für die Fußgängerin zeigten die Ampeln grünes Licht.

Ein Rettungswagen brachte die Frau anschließend in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell