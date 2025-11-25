PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Himmelsthür

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Zwischen dem 20.11.2025, 10:00 Uhr, und dem 24.11.2025, 14:00 Uhr, nutzten Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses im Johannes-Stelzer-Weg aus und stiegen in dieses ein.

Den Ermittlungen zufolge verschafften sich der oder die Täter über eine Terrassentür gewaltsam Zugang zu dem Wohnobjekt und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Entwendet wurde nach gegenwärtigem Kenntnisstand nichts.

Zeugen, die eventuell etwas beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Die dunkle Jahreszeit ist erfahrungsgemäß immer mit einem Anstieg der Einbruchzahlen verbunden. Um es den Eindringlingen nicht allzu leicht zu machen, können bereits einfache Verhaltensregeln hilfreich sein:

Einbrecher baldowern Objekte im Vorfeld in der Regel aus. Ein dunkles Haus, ein voller Briefkasten oder dauerhaft geschlossene Rollläden sind Indizien, dass offenbar niemand zuhause ist. Sorgen Sie deshalb dafür, dass Ihr Heim keinen unbewohnten Eindruck macht.

Sämtliche Türen und Fenster, auch im Obergeschoss, sollten beim Verlassen des Hauses stets ge- und verschlossen sein.

Lassen Sie sich hinsichtlich technischer Sicherungsmöglichkeiten beraten, um sich noch besser vor ungewünschten Besuchern zu schützen.

Pflegen Sie den Kontakt zu Ihren Nachbarn. In einer aufmerksamen Nachbarschaft haben Einbrecher weniger Chancen.

Alarmieren Sie bei Gefahr und in Verdachtsfällen sofort die Polizei über den Notruf 110.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

