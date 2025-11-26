Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrecher gestört worden?

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (jb) Am 25.11.25, zwischen 15.30 Uhr und 19:15 Uhr kam es in der Straße In der Peulen zu einem Einbruch in einem Einfamilienhaus. Während die Hauseigentümer unterwegs waren, brachen die Täter mit einer im Garten liegenden Spitzhacke die Kellertür auf. Nachdem diese aufgebrochen war, scheinen sie jedoch gestört worden zu sein, da sie das Haus anscheinend nicht betraten und ohne Diebesgut den Tatort verließen. Leider hinterließen sie aber einen Sachschaden von ca. 500EUR. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850.

