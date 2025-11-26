PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl aus PKW - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH / WESSELN (lud)

Am 26.11.2025 in der Zeit von 15:00 Uhr bis 21:50 Uhr kam es im Bad Salzdetfurther Ortsteil Wesseln zu einem Diebstahl aus einem PKW.

Ein 60-jähriger Hildesheimer parkte im Tatzeitraum seinen VW Transporter am rechten Fahrbahnrand der Straße Am Steinbruch. Während des genannten Tatzeitraums wurde durch unbekannte Täter die Heckscheibe des Transporters mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen und aus dem Inneren mehrere Werkzeuge gestohlen.

Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist derzeit unklar.

Durch die Polizei Bad Salzdetfurth wurde ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Nun werden Zeugen gesucht, die im Tatzeitraum verdächtige Personen, Fahrzeuge oder andere Umstände wahrgenommen haben. Diese mögen sich unter der Telefonnummer 05063/901-0 telefonisch mit der Polizei Bad Salzdetfurth in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 23:10

    POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Alfeld-Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - Alfeld(fri): Am 26.11.2025 in der Zeit zwischen 13:45 Uhr-20:45 Uhr beschädigt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines ordnungsgemäß in einer Parkbucht in der Hannoverschen Straße mit Front in Richtung Neue Wiese geparkten PKW VW GolfPlus. Der Verursacher entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne eine Schadensregulierung herbeizuführen. Der ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 12:01

    POL-HI: Trickdieb gibt sich als Handwerker aus und bestiehlt Seniorin

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Unter dem Vorwand, Handwerker zu sein, soll sich ein Trickdieb am Dienstagnachmittag (25.11.2025) Zutritt in die Wohnung einer älteren Frau aus Himmelsthür erschlichen und hierbei Geld entwendet haben. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der Unbekannte gegen 14:50 Uhr bei der Seniorin geklingelt und vorgegeben haben, die ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 01:47

    POL-HI: Einbrecher gestört worden?

    Hildesheim (ots) - Sarstedt - (jb) Am 25.11.25, zwischen 15.30 Uhr und 19:15 Uhr kam es in der Straße In der Peulen zu einem Einbruch in einem Einfamilienhaus. Während die Hauseigentümer unterwegs waren, brachen die Täter mit einer im Garten liegenden Spitzhacke die Kellertür auf. Nachdem diese aufgebrochen war, scheinen sie jedoch gestört worden zu sein, da sie das Haus anscheinend nicht betraten und ohne Diebesgut ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren