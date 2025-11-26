Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl aus PKW - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH / WESSELN (lud)

Am 26.11.2025 in der Zeit von 15:00 Uhr bis 21:50 Uhr kam es im Bad Salzdetfurther Ortsteil Wesseln zu einem Diebstahl aus einem PKW.

Ein 60-jähriger Hildesheimer parkte im Tatzeitraum seinen VW Transporter am rechten Fahrbahnrand der Straße Am Steinbruch. Während des genannten Tatzeitraums wurde durch unbekannte Täter die Heckscheibe des Transporters mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen und aus dem Inneren mehrere Werkzeuge gestohlen.

Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist derzeit unklar.

Durch die Polizei Bad Salzdetfurth wurde ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Nun werden Zeugen gesucht, die im Tatzeitraum verdächtige Personen, Fahrzeuge oder andere Umstände wahrgenommen haben. Diese mögen sich unter der Telefonnummer 05063/901-0 telefonisch mit der Polizei Bad Salzdetfurth in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell