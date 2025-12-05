POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Polizeipräsidium Osthessen

Schwerer Verkehrsunfall am Ohmtaldreieck

Am 04.12.2025, gegen 18.20 Uhr befuhr ein Ehepaar aus Schotten die A49 aus Kassel kommend um am Ohmtaldreieck weiter auf die A5 in Richtung Süden zu fahren. Die 68-jährige Fahrerin schätzte am Ohmtaldreieck den Fahrbahn- und Kurvenverlauf falsch ein. Um die Geschwindigkeit zu reduzieren, bremste sie den voll beladenden PKW Mercedes C-Klasse ab. Dadurch brach das Heck aus, und die Fahrerin verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der PKW schlug frontal in die Mittelleitplanke ein. Von dort wurde er zurückgewiesen und kam entgegengesetzt der Fahrbahn zum Stehen.

Beim Aufprall auf die Schutzplanke wurde der 73-jährige Beifahrer und Ehemann schwerverletzt. Da er seinen Sicherheitsgurt NICHT angelegt hatte, wurde er beim Aufprall nach vorne beschleunigt, und schlug mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe.

Ein unmittelbar nachfolgender PKW und Sattelzug konnten glücklicherweise ausweichen, und stießen nicht gegen das verunfallte Fahrzeug.

Der schwerverletzte Beifahrer musste durch die Feuerwehr Homberg/Ohm aus dem Fahrzeug befreit werden. Hierzu mussten die beiden Türen der rechten Fahrzeugseite mit schwerem Gerät entfernt werden.

Die Erstversorung an der Unfallstelle erfolgte durch einen Notarzt und eine RTW-Besatzung. Der verletzte Beifahrer wurde in das Uniklinikum Gießen eingeliefert. Die Fahrerin blieb bis auf einen gehörigen Schreck unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung war die Spange in Richtung Frankfurt voll gesperrt.

Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. 6 Felder Schutzplanke müssen erneuert werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 18.800 Euro.

