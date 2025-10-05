Polizei Salzgitter

POL-SZ: POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 05.10.2025

Salzgitter-Bad (ots)

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Gebhardshagen, Landstraße 670 zwischen Gustedt und Gebhardshagen, Samstag 04.10.2025, 12:53 Uhr

Der 18-Jährige Fahrer eines MG befuhr mit seiner ebenfalls 18-Jährigen Beifahrerin die L670 aus Gustedt kommend in Richtung Gebhardshagen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrzeugführer in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte mit einem Baum. Beide Insassen wurden infolge des Unfalls leichtverletzt und in umliegende Kliniken verbracht. Am Pkw entstand Totalschaden. Gegen den 18-Jährigen Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell